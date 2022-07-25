الرياض 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واساستقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، معالي نائب وزير خارجية جمهورية أوزبكستان فرقت صديقوف.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تعزيز التنسيق المشترك في كل ما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال، سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة أولوغبيك مقصودوف.// انتهى //19:32ت م0148