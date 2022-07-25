الرياض 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسحقق فريق PSG.LGD لقب بطولة "الرياض ماسترز" في اللعبة الشهيرة Dota 2 مع ختام ثاني منافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية ضمن موسم الجيمرز - الحدث الأكبر للرياضات والألعاب الإلكترونية على مستوى العالم - التي أقيمت في المدة من 20 يوليو حتى 24 يوليو 2022 بمجموع جوائز بلغ 5 ملايين دولار أمريكي.ونجح فريق PSG.LGD في الفوز بالمباراة النهائية وحصل على كأس البطولة وجائزة المركز الأول البالغة 1,5 مليون دولار بعد أن تغلب بنتيجة 2-0 على فريق Team Spirit الذي نال جائزة المركز الثاني البالغة 750,000 دولار.وحصل الفريقان الأوروبيان OG و Team Secret على مبلغ 425,000 دولار بتحقيقهما للمركزين الثالث والرابع في البطولة.وبارك مدير إدارة الرياضات الإلكترونية في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية فيصل بن حمران لفريق PSG.LGD فوزه المستحق بلقب بطولة الرياض ماسترز Dota 2 بعد 5 أيام مليئة بالاحترافية والأجواء الحماسية، وقال : "من الرائع مشاهدة ما رغبنا في تحقيقه خلال موسم الجيمرز لهذه البطولة المميزة والفريدة من نوعها يُترجم على أرض الواقع اليوم، والأصداء الإيجابية التي سمعناها من تجربة اللاعبين ومجتمع الرياضات والألعاب الإلكترونية، إضافة إلى المستوى العالي الذي شاهدناه طوال مدة البطولة يجعلنا فخورين بما قدمناه ويدفعنا لتقديم المزيد في النسخة المقبلة التي ستتضمن خطتنا لها مراحل تأهيلية على مدار السنة لمختلف المناطق حول العالم حتى موعد النهائيات التي ستحتضنها مدينة الرياض".وكانت منافسات البطولة قد انطلقت يوم الأربعاء الماضي ولُعبت مرحلة المجموعات بنظام روبين، حيث انقسمت الفرق إلى مجموعتين ضمّت كل منهما خمس فرق: المجموعة الأولى (Team Liquid, TSM, Nigma Galaxy, Royal Never Give Up, OG) والمجموعة الثانية (Team Secret ,PSG.LGD ,Team Spirit ,Tundra Esports ,Deboosters).وتأهل فريق OG متصدراً للمجموعة الأولى بتحقيقه لانتصارين وتعادلين ليصل إلى نصف النهائي مباشرة، وحلّ في المركزين الثاني والثالث كل من Royal Never Give Up و Nigma Galaxy بتحقيقهما لانتصار واحد و3 تعادلات، في حين اعتلى صدارة المجموعة الثانية Team Secret بتحقيقه 3 انتصارات وتعادل واحد، ليحجز مقعده في نصف نهائي البطولة، وجاء في الوصافة فريق PSG.LGD من خلال 3 انتصارات وهزيمة واحدة، فيما احتل المركز الثالث Team Spirit من خلال انتصارين وتعادل وهزيمة.ونجح فريق PSG.LGD في الفوز على فريق Nigma Galaxy بنتيجة 2-1 في مواجهة ربع النهائي وعلى فريق OG في مواجهة نصف النهائي بالنتيجة نفسها، فيما وصل Team Spirit للمباراة النهائية بعد تغلبه على فريق Royal Never Give Up في مباراة ربع النهائي بنتيجة 2-1 وعلى Team Secret بالنتيجة نفسها في مباراة نصف النهائي.يذكر أن مجريات بطولات منافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية ضمن موسم الجيمرز -الذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية- تُبثّ مباشرة على حسابات موسم الجيمرز في مختلف المنصات من خلال 8 لغات مختلفة لمنح ملايين المشاهدين حول العالم فرصة متابعة جميع أحداث المنافسات والأجواء الخاصة بالبطولات.الجدير بالذكر أن موسم الجيمرز حدث عالمي غير مسبوق للرياضات والألعاب الإلكترونية، وتحمل هذه النسخة شعار "بوابتك إلى العالم القادم"، وترتكز على 4 محاور رئيسة هي: منافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية بمشاركة أفضل اللاعبين والفرق على مستوى العالم في "منافسات النخبة" بمجموع جوائز مالية يصل إلى 15 مليون دولار أمريكي، والعروض والأنشطة الترفيهية التي تصل إلى أكثر من ألف نشاط، والحفلات الموسيقية التي يقدمها العديد من النجوم العالميين إلى جانب عدد من نجوم الموسيقى المحليين، و"قمة العالم القادم" التي تجمع قادة قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية والخبراء من جميع أنحاء العالم.// انتهى //20:15ت م0150