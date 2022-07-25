وادي الدواسر 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسدشّن مُحافظ وادي الدواسر المُكلف صالح بن سيف الرافع أمس مهرجان تمور وادي الدواسر الخامس المقام في سوق التمور بحي الرويساء.وأكد المحافظ خلال الحفل المعد بهذه المناسبة أهمية المهرجان في توسيع نطاق تسويق التمور بالمحافظة، وجذب المزيد من القوة الشرائية، وتشجيع زراعة النخيل، وتبادل الخبرات وتوثيق الروابط بين مزارعي المحافظة المستثمرين في مجال التمور.وأشار إلى أن مثل تلك المهرجانات تعد منصة مهمة للمزارعين، حيث تدعم الفرص للمستثمرين وللمستهلكين، وتسهم في زيادة حجم المبيعات، والتسويق للأنواع الجيدة وذات الجودة العاليةمن التمور التي يرتجيها المستهلك، وعدّ المنتج الزراعي الذي تختص به المحافظة بأنه يشكّل بُعداً مهماً في إطار الأمن الغذائي.من جانبه نوه مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة في المحافظة سهل آل بوسباع بتنوع التمور التي تشتهر بها محافظة وادي الدواسر التي يتم تسويقها في جميع الأسواق المحلية، مشيراً إلى أن عدد أشجار النخيل بالمحافظة يصل إلى أكثر من مليون نخلة حسب آخر الإحصائيات.// انتهى //20:19ت م0151