القاهرة 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسعقدَ مجلسُ أمناء جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل إنتاج علمي اجتماعَهم الأول - اليوم- بجامعة عين شمس بالقاهرة، برئاسة رئيس الجامعة الدكتور عيسى الأنصاري.وناقشَ الاجتماعُ إقرارَ النظام الأساسي للجائزة، وشروط التقدم،وموضوعات الجائزة، وموعد إطلاقها، واعتماد شعارها الرسمي، فضلًا عن استعراض الموازنة التقديرية للجائزة التي تصلُ مجموعُ جوائزها إلى 250 ألف دولار، للجامعات المشاركة في اتحاد الجامعات العربية.وتشملُ فروعُ الجائزة أفضلَ إنتاج علمي في البحث العلمي، وأفضلَ إنتاج علمي في الريادة والابتكار،وأفضلَ إنتاج علمي في التقنية والتحول الرقمي،وأفضلَ بحث علمي مشترك بين جامعات عربية وجامعات دولية،فيما تهدفُ الجائزةُ إلى الارتقاء بمستوى البحث العلمي في الوطن العربي، ودعم التعاون بين الجامعات العربية،والتشجيع على النشر في المجلات العلمية.// انتهى //20:46ت م0153