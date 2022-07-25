سكاكا 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسبتوجيهٍ من صاحبِ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف،رأسَ وكيلُ إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد آل سلطان - اليوم - اجتماع الربع الثاني للعام المالي 2022 للجنة التنسيقية العليا لدعم ومساندة تنفيذ المشروعات والخدمات بالمنطقة، بحضور أعضاء اللجنة .وفي بداية الاجتماع نوَّهَ وكيلُ الإمارة بدعم القيادة الرشيدة - أيدها الله - والمتابعة المستمرة من صاحبِ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف المتواصل للإدارات ومتابعته جميعَ المشاريع بالمنطقة.واطلع آل سلطان على المحفظة الخمسية لمشاريع المنطقة ودراسة السعة والطلب المتضمنة قائمة المشروعات المدرجة ضمن جدول أعمال اللجنة ضمن مشاريع وزارة الداخلية ومنها مشاريع الإمارة و المشاريع الأمنية ، ومشروع تطوير مطار الجوف ومشاريع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في جمرك الحديثة، ومشاريع الجامعة ، ومشاريع وزارة النقل والخدمات اللوجستية ، ومشاريع الأمانة ، و مشاريع الشؤون الصحية ، ومشاريع المياه والصرف .وجرى خلال الاجتماع استعراضُ ملف مبادرة السعودية الخضراء والخطط الإستراتيجية للجهات ذات العلاقة، واستعراض المعوقات التي تواجهُ تنفيذ المشروعات بالمنطقة،إلى جانب الإطلاع على مؤشرات المشاريع الحكومية وحالة المشاريع بالمنطقة ومحافظاتها، وما جرى إنجازه من توصيات الاجتماع السابق للجنة ، وبحث تذليل المعوقات لاستكمال المشروعات المتأخرة.وحثَّ وكيلُ إمارة منطقة الجوف على مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة العمل في المشروعات لإنهائها وفق الجدول الزمني المعتمد والمعايير المعمول بها، ليستفيدَ منها المواطنون، مؤكدًا على كل مسؤول متابعة المشاريع التي تتعلقُ بالجهة التي يرأسها ميدانياً،والرفع للجنة بكل ما يعترضُ تنفيذ تلك المشاريع؛لإيجاد الحلول العاجلة لها تنفيذاً لتوجيهات أمير المنطقة.ونوَّهَ آل سلطان بتوجيهات ودعم سموِّ أمير منطقة الجوف التي تؤكد تنفيذ المشاريع الخدمية في جميع القطاعات لخدمة المواطنين والحرص على إنجاز هذه المشاريع في وقتها المحدد تماشياً مع توجيهات القيادة الحكيمة - أيدها الله -.وفي نهاية الاجتماع اُتخذَ عَدَدٌ من التوصيات الداعمة لسير المشاريع بالمنطقة .// انتهى //21:02ت م0155