عام / برودةُ الأجواءِ تدفعُ الأهاليَ والزوَّارَ بمنطقة الباحة للتنزُّه خلال فصل الصيف
الاثنين 1443/12/26 هـ الموافق 2022/07/25 م واس
الباحة 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واس
اعتادَت منطقةُ الباحة أنْ تلتحفَ الضباب ويعانقُ جبالُها السحابَ على مدار العام، مع هطول أمطار متواصلة خلال الأيام الماضية، صاحبَها اعتدالٌ في درجات الحرارة، مما زادَها ابتهاجاً وترحيباً بضيوفها وزوَّارها الباحثين عن اعتدال الأجواء والمناظر الطبيعية، ولعشاق الصيف والأجواء الباردة جمال رباني آخر تقدمه سماء الباحة، حينما تتشكل غيومها كلوحة فنية زاهية الألوان يحفها البياض.
عدسة " واس" وثَّقَتْ جمالَ الأجواء مع نزول غيوم السماء أمام الناظرين .
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21:25ت م
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