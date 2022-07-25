الباحة 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واساعتادَت منطقةُ الباحة أنْ تلتحفَ الضباب ويعانقُ جبالُها السحابَ على مدار العام، مع هطول أمطار متواصلة خلال الأيام الماضية، صاحبَها اعتدالٌ في درجات الحرارة، مما زادَها ابتهاجاً وترحيباً بضيوفها وزوَّارها الباحثين عن اعتدال الأجواء والمناظر الطبيعية، ولعشاق الصيف والأجواء الباردة جمال رباني آخر تقدمه سماء الباحة، حينما تتشكل غيومها كلوحة فنية زاهية الألوان يحفها البياض.عدسة " واس" وثَّقَتْ جمالَ الأجواء مع نزول غيوم السماء أمام الناظرين .// انتهى //21:25ت م0157