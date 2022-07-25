اقتصادي / أسعارُ العملات والمعادن والنفط وفق نشرة (واس) الاقتصادية
الاثنين 1443/12/26 هـ الموافق 2022/07/25 م واس
الرياض 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واس
أصدرَتْ وكالةُ الأنباء السعودية "واس"، النشرةَ الاقتصاديةَ اليومية لأسعار العملات والمعادن والنفط.
ووفق "النشرة الاقتصادية" بلغَ سعر صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:
الريال السعودي 3.75 .
الدرهم الإماراتي 3.67 .
الدينار البحريني 0.37 .
الريال العماني 0.38 .
الريال القطري 3.64 .
الدينار الكويتي 0.30 .
الجنيه المصري 18.95 .
اليورو 0.97 .
الجنيه الإسترليني 0.83 .
اليوان الصيني 6.75 .
وتناولتِ النشرةُ أسعارَ المعادن الثمينة وبلغ سعر كل من:
الذهب 1714.4 دولارًا أمريكيًا للأوقية.
الفضة 18.3 دولارًا للأوقية.
البلاتينيوم 868.5 دولارًا للأوقية.
البلاديوم 2007.14 دولارات للأوقية.
وفي شأن النفط بلغت الأسعار لكل من:
برنت 104.61 دولارًا أمريكيًا.
نايمكس خفيف 96.06 دولارات.
نفط الغاز 1038.25 دولاراً.
الغاز الطبيعي 8.635 دولارات.
غاز البروبان 5368 دولاراً.
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