الرياض 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسيواصلُ منتخبا الكاراتيه السعودي للرجال والسيدات استعداداتِهما للمشاركة في البطولتين العربية للكبار المقامة في مصر بتاريخ 28 حتى 31 يوليو، ودورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة في تركيا بتاريخ 19 حتى 21 أغسطس، وذلك من خلال معسكر إعدادي داخلي بالرياض، ومشاركة 29 لاعبًا ولاعبةً من فئتي الأولمبي والدرجة الأولى، تحت إشراف مدربي الكاتا والقتال رضا يوسف ومنير أفقير.من جهته،اجتمعَ رئيسُ الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري مع اللاعبين واللاعبات والطاقم الفني - على هامش المعسكر- ، وحثَّهم على ضرورة مضاعفة الجهود والتركيز في التمارين مع لزوم الاهتمام بجميع التفاصيل في المعسكر، لاسيما الانضباطية، والتركيز على الجدول الزمني الذي تضمنته خطة المعسكر،لأنَّ ذلك سيعود بالفائدة من إقامته، الأمر الذي سيضمن - بعون الله- تمثيلَ المملكة خير تمثيل في المحافل الخارجية المنتظر المشاركة فيها، مؤكدًا أنَّ الاتحادَ سيقدمُ الدعم اللازم لتحقيق النجاح في مختلف المناسبات الرياضية التي يشارك فيها أخضر الكارتيه، وضمان نيل مراكز متقدمة خلال كل مشاركة.ويشارك في المعسكر الإعدادي مساعد المدرب (للقتال) الكابتن يحيى معيدي، ومدير المنتخبات حمدان الحمدان، وإداري منتخب الرجال محمد الداوودي، وإداريات منتخب السيدات لطيفة الملحم ومواهب الجري.// انتهى //21:38ت م0159