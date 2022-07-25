أبها 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واستنطلق غداً مباريات الجولة الثالثة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، في نسختها الثامنة التي تقام خلال المدة من 20 يوليو الحالي إلى 6 أغسطس المقبل.وعلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، يلتقي المنتخب العراقي مع المنتخب السعودي في ختام مباريات المجموعة الأولى، في الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.ويحتل منتخب السعودية صدارة المجموعة الأولى بـ3 نقاط متساويا مع منتخب موريتانيا، يليهما المنتخب العراقي بدون رصيد حتى الآن.وعلى ملعب نادي ضمك يلتقي منتخبا اليمن والإمارات، في التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في ختام مباريات المجموعة الثانية.ويحتل منتخب الأردن صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، يليه المنتخب الإمارات بنقطة واحدة ثم منتخب اليمن بدون رصيد حتى الآن.// انتهى //22:36ت م0167