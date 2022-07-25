جدة 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واساستعرضت جامعة الأعمال والتكنولوجيا التطورات الحديثة في البحث العلمي وتأثير استخدام الأدوات المنهجية الإبداعية خلال مشاركتها في أعمال المؤتمر الأوروبي للتعليم الذي نظمته كلية لندن، ويستمر على مدى أربعة أيام.وأوضحت وكيلة عمادة شؤون الطلاب بالجامعة رئيسة الوفد العلمي المشارك الدكتورة ضحى أبو السعود، أن المشاركة تركزت في جلسة عمل حول "أبحاث التعليم العالمي"، قدمت خلالها ورقة عمل بعنوان: "تسخير ما لا يوصف: تأثير استخدام أدوات منهجية إبداعية للتحدث عن المشاعر في التعليم العالي"، مستعرضة رؤية الجامعة للتطورات الحديثة في البحث العلمي، وكيفية ابتكار مناهج إبداعية غير تقليدية تدعم أبحاث التعليم العالي.ونوهت بإنجازات المرأة السعودية المستمرة خلال المرحلة الاستثنائية، التي انعكست على حضورها اللافت في مختلف المحافل محلياً وإقليمياً، متوقعة أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من مبادرات التمكين، التي ستفتح أمامها أفاق واسعة، وتزيد من حضورها الكبير على مختلف الأصعدة.وأكدت أن تحقيق الجامعة المرتبة الثانية بين مؤسسات التعليم العالي الأهلي في المملكة من حيث إجمالي عدد البرامج المعتمدة وطنياً، يعكس ما وصلت إليه من تطور على مختلف الأصعدة، ويأتي تعزيزا للتميز الذي حققته في مجالات عديدة، ويبرهن على أهمية البحث العلمي ، حيث تدعم الجامعة مشاركة أعضاء هيئة التدريس للمشاركة في المؤتمرات الدولية المنظمة من قبل أعرق مؤسسات التعليم العالي الدولية المرموقة.// انتهى //22:41ت م0169