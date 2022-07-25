طشقند 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسحقق لاعبو المنتخب السعودي للناشئين لرفع الأثقال المركز الثاني في الترتيب العام لبطولة آسيا للناشئين و الشباب لرفع الأثقال، والمقامة بالعاصمة الأوزبكية طشقند بمجموع نقاط 602 قيما حل بالمركز الأول منتخب أوزبكستان بمجموع 702 وحل ثالثاً منتخب قريقستان بمجموع نقاط 472 وجاء رابعاً منتخب كازخستان بمجموع نقاط 465 .من جهتهم حقق لاعبو المنتخب السعودي للشباب لرفع الأثقال المركز الرابع بمجموع نقاط 607 فيما حل بالمركز الأول منتخب أوزبكستان بمجموع 682 وحل ثانياً منتخب ايران بمجموع نقاط 681 وجاء ثالثاً منتخب كازخستان بمجموع نقاط 424 .وهنأت عضوة مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال رئيسة لجنة المرأة رئيسة البعثة فوزية أحمد حوباني القيادة الرشيدة والمسؤولين عن رياضة الوطن بتتويج أبطال رفع الأثقال ببطولة آسيا، وبالمركز الثاني والرابع، مؤكدةً أن ذلك التفوق جاء نظير الدعم السخي من قبل حكومتنا الرشيدة، وصانعي القرار في الشأن الرياضي، وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والمتابعة والاهتمام من رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي، لاسيما مع استشعار المسؤولية من قبل اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، تجاه الثقة والدعم اللذين حظوا بهما، وجديتهم وعزمهم على تحقيق الإنجاز.// انتهى //22:42ت م0170