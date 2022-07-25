أبها 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسحقق منتخب فلسطين فوزاً على منتخب السودان بنتيجة 5-3، ضمن الجولة الثانية من المجموعة السادسة، لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً.وسجل أهداف منتخب السودان كل من فوزي عمر وأحمد محمد وأمجد إبراهيم، بينما جاءت أهداف منتخب فلسطين عن طريق محمد محمود ومنير البدارين وقيس الحطاب ومحمد صندوقة وداني درياس.وحصل لاعب المنتخب السوداني أبكر راتو على جائزة أفضل لاعب في المباراة.ويحتل منتخبا فلسطين والمغرب صدارة ترتيب المجموعة السادسة بـ3 نقاط لكل منهما، يليهما منتخب السودان بدون رصيد.يذكر أن منافسات المجموعة السادسة تختتم بالمباراة التي تجمع بين منتخبي فلسطين والمغرب الخميس المقبل.// انتهى //22:43ت م0171