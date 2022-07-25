القطيف 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسيتطلع المنتخب السعودي للشباب للكرة الطائرة لتحقيق العلامة الكاملة في ختام دور المجموعات ببطولة غرب آسيا للشباب للكرة الطائرة، حينما يلتقي بالمنتخب القطري في الـ (5:30) من مساء اليوم الثلاثاء على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بمحافظة القطيف في إطار منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من المجموعة الثانية في البطولة.ويخوض أخضر الطائرة المواجهة وهو ضامن التأهل للدور الثاني في المركز الأول، لكن طموحات نجومه تتمثل في إنهاء الدور الأول بتحقيق 4 انتصارات متتالية، في الوقت الذي يتطلع لتحقيق انتصار يبقي على آماله في التأهل للدور الثاني من البطولة.وفي نفس المجموعة، يلتقي منتخبا الكويت وفلسطين برغبة واضحة في الانتصار وتحقيق مركز متقدم في المجموعة، وذلك خلال المواجهة التي تجمعهما عند تمام الساعة الـ (3:30)م، فيما سيرمي المنتخب البحريني بكامل ثقله من أجل تعويض خسارته المفاجئة أمام المنتخب الإماراتي، وتحقيق انتصار كبير وصريح على المنتخب الأردني، وذلك خلال المواجهة التي تجمعهما لحساب المجموعة الأولى عند تمام الساعة الـ (1:30)م، في حين ستخطف المواجهة التي تجمع بين منتخبي لبنان والعراق لحساب ذات المجموعة الكثير من الأضواء، في ظل المستويات العالية التي يقدمها المنتخبان، ورغبتهما الدائمة في الانتصار، وذلك خلال المواجهة التي تجمعهما عند تمام الساعة الـ (7:30)م.// انتهى //22:57ت م0174