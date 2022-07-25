أبها 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسبدأت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد في استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة لدرجتي البكالوريوس والدبلوم لخريجي وخريجات الثانوية العامة للعام الجامعي القادم 1444هـ، وذلك عبر بوابتها الإلكترونية.وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني أن فتح البوابة الإلكترونية للالتحاق بالجامعة يستمر حتى يوم الـ 2 من محرم المقبل،وأشار القرني إلى أنه سيتم إعلان نتائج الترشيح للقبول في الـ 5 من محرم المقبل، وسيتم طرح ما تبقى من مقاعد عن طريق خدمة القبول الفوري في الـ 9 من محرم مع إمكانية تغيير القبول عن طريق البوابة الإلكترونية ابتداء من 7 محرم، إلى يوم 13 من الشهر نفسه، مؤكدًا أن آلية القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد إلكترونية تمامًا ولا يتدخل فيها أي عنصر بشري، كما يمكن للمتقدم الاطلاع على شروط القبول، والإجراءات المتبعة، والمواعيد المهمة من خلال موقع الجامعة، واستمرارًا في نهج الشفافية والتأكيد على تحقيق العدالة المطبق في الجامعة سيتم إعلان أقل نسبة قبول لكل تخصص.ولفت القرني النظر إلى أن الجامعة عملت على إعادة هيكلة التخصصات في ضوء قرارات مجلس شؤون الجامعات إلى جانب العمل على تحقيق التحول للنظام الثلثي لقبول العام الجامعي القادم.// انتهى //22:57ت م0175