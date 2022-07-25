الرياض 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسنظمت الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع ، ورشة العمل الثانية لإعداد معايير استرشادية أمنية فنية لحماية المنشآت البترولية والصناعية والحيوية بدول مجلس التعاون ، وذلك بمدينة الجبيل الصناعية.وجرى استعراض ما توصلت إليه فرق العمل في دول المجلس لإعداد المعايير الاسترشادية الأمنية الفنية، واستكمال صياغة المعايير الاسترشادية والاطلاع على تجربة المملكة الرائدة في المدن الصناعية.وعبّرت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن شكرها وتقديرها للمملكة ممثلة في الهيئة العليا للأمن الصناعي على استضافة هذه الورشة، التي تستمر لمدة (4) أيام.// انتهى //23:01ت م0176