القطيف 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسنجح المنتخب الفلسطيني في تحقيق انتصار مثير على حساب نظيره السوري، بعدما تمكن من قلب تأخره بشوطين نظيفين إلى انتصار بثلاثة أشواط مقابل شوطين، خلال المواجهة التي جمعتهما في إطار منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية، إذ جاءت نتائج الأشواط الخمسة على النحو التالي: " (25 – 23) / (25 – 13) / (21 – 25) / (18 – 25) / (13 – 15) ".ولحساب المجموعة الأولى، استطاع المنتخب الإماراتي التغلب على متصدر المجموعة المنتخب البحريني بثلاثة أشواط مقابل شوطين، عقب مباراة قوية، شهدت ندية كبيرة، جاءت نتائجها على النحو التالي: " (25 – 18) / (21 – 25) / (23 – 25) / (25 – 12) / (8 – 15).وفي نفس المجموعة، واصل المنتخب اللبناني تقديم مستوياته الكبيرة وحقق انتصارا جديدا على حساب المنتخب الأردني بثلاثة أشواط نظيفة، جاءت نتائجها على النحو التالي: (25 – 13) / (25 – 20) / (25 – 12) .// انتهى //23:10ت م0177