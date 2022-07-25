الرياض 26 ذو الحجة 1443هـ الموافق 25 يوليو 2022م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا زياد بن معاشي العطية، في مدينة لاهاي، رئيس اللجنة السعودية للآيكيدو المهندس باسم زارع، وأعضاء المنتخب، بعد اختتام المرحلة الأولى من المعسكر التدريبي.وجرى خلال اللقاء، التعريف برياضة الآيكيدو، واستعراض جهود اللجنة السعودية للآيكيدو ورؤيتها المستقبلية في حضور الفعاليات والبطولات والمشاركة فيها، التي يجري الاستعداد لها حالياً.وكانت المرحلة الثانية من المعسكر قد انطلقت في وقت سابق اليوم بالمركز الأولمبي الرياضي في مدينة بابندول الهولندية، برئاسة رئيس اللجنة السعودية للآيكيدو وتضم 15 لاعباً.ويشارك في المعسكر عدة دول أوروبية في مقدمتها هولندا، والسويد، وألمانيا، ولوكسمبيرج، وفرنسا، وليتوانيا، وبلغاريا، بالإضافة إلى المنتخب السعودي للآيكيدو.ويشرف على التدريبات الياباني الشيهان توشيو سوزوكي من الهمبودوجو اليابان وبإشراف الاتحاد الدولي للآيكيدو.// انتهى //23:15ت م0179