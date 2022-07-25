الرباط 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسانتشلت السلطات المغربية بساحل إقليم طرفاية جنوب المغرب اليوم، جثث 8 أشخاص جنح قاربهم المطاطي خلال محاولة للهجرة غير المشروعة للوصول إلى جزر الكناري الإسبانية.وأوضح بيان للسلطات المحلية للإقليم أنها ضبطت 18 شخصًا، منحدرين من بلدان مختلفة، كانوا ضمن ركاب القارب المطاطي الجانح، وتم تسليمهم للمصالح المختصة قصد التحقيق في ملابسات الحادث، وظروف تنظيم هذه العملية للهجرة غير المشروعة.// انتهى //23:16ت م0180