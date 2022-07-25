أبها 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسفاز منتخب البحرين على منتخب جيبوتي بهدفين دون رد، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الخامسة، لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً.وسجل هدفي منتخب البحرين كل من مبارك محمد وأحمد ضياء خلال مجريات الشوط الأول من عمر المباراة.وحصل لاعب المنتخب البحريني مبارك محمد على جائزة أفضل لاعب في اللقاء.وبتلك النتيجة يرتفع رصيد منتخب البحرين لـ3 نقاط بالتساوي مع منتخب تونس متصدر ترتيب المجموعة الخامسة، ويليهما منتخب جيبوتي بدون رصيد.وتختتم مباريات المجموعة الخامسة، بالمباراة التي تجمع بين منتخبي جيبوتي وتونس، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، في الخامسة مساء يوم الخميس المقبل بتوقيت مكة المكرمة.// انتهى //23:19ت م0181