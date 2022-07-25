عام / سمو أمير القصيم يستقبل أصحاب الفضيلة ومديري الجهات الحكومية والقطاعات الأمنية

الاثنين 1443/12/26 هـ الموافق 2022/07/25 م واس
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بريدة 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم - بقصره مساء اليوم -، أصحاب الفضيلة العلماء ومديري الجهات الحكومية والقطاعات الأمنية بالمنطقة.
ودعا سمو أمير القصيم - خلال الاستقبال -، جميع مسؤولي الإدارات الحكومية والأمنية بالمنطقة، لخدمة المواطنين والاستماع لاحتياجاتهم وإنجاز معاملاتهم وعدم التأخر في ذلك، ومتابعة مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المنطقة، انطلاقاً من توجيهات الكريمة القيادة الرشيدة.
‏‎‏وتطرّق سموّه إلى العديد من الجوانب التي تهم المنطقة وتسهم في تعزيز الجهود في مختلف المجالات التنموية والخدمية.
// انتهى //
23:21ت م
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