بريدة 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم - بقصره مساء اليوم -، أصحاب الفضيلة العلماء ومديري الجهات الحكومية والقطاعات الأمنية بالمنطقة.ودعا سمو أمير القصيم - خلال الاستقبال -، جميع مسؤولي الإدارات الحكومية والأمنية بالمنطقة، لخدمة المواطنين والاستماع لاحتياجاتهم وإنجاز معاملاتهم وعدم التأخر في ذلك، ومتابعة مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المنطقة، انطلاقاً من توجيهات الكريمة القيادة الرشيدة.‏‎‏وتطرّق سموّه إلى العديد من الجوانب التي تهم المنطقة وتسهم في تعزيز الجهود في مختلف المجالات التنموية والخدمية.// انتهى //23:21ت م0182