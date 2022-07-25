عام / سمو أمير القصيم يستقبل أصحاب الفضيلة ومديري الجهات الحكومية والقطاعات الأمنية
الاثنين 1443/12/26 هـ الموافق 2022/07/25 م واس
بريدة 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم - بقصره مساء اليوم -، أصحاب الفضيلة العلماء ومديري الجهات الحكومية والقطاعات الأمنية بالمنطقة.
ودعا سمو أمير القصيم - خلال الاستقبال -، جميع مسؤولي الإدارات الحكومية والأمنية بالمنطقة، لخدمة المواطنين والاستماع لاحتياجاتهم وإنجاز معاملاتهم وعدم التأخر في ذلك، ومتابعة مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المنطقة، انطلاقاً من توجيهات الكريمة القيادة الرشيدة.
وتطرّق سموّه إلى العديد من الجوانب التي تهم المنطقة وتسهم في تعزيز الجهود في مختلف المجالات التنموية والخدمية.
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23:21ت م
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