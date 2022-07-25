نيويورك 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسسجَّلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أداءً متباينًا الليلة عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلق مؤشر ستاند آند بورد 500 القياسي مرتفعًا 5.21 نقاط، 0.13%، إلى 3966.84 نقطة, وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 90.75 نقطة، 0.28% إلى 31990.04 نقطة.وسجَّل المؤشر ناسداك المجمع انخفاضًا بمقدار 51.44 نقطة، 0.43%، ليغلق عند 11782.67 نقطة.// انتهى //23:24ت م0183