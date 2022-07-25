أبها 26 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 25 يوليو 2022 م واسأنهى المنتخب السعودي تحت 20 عامًا استعداداته للقاء منتخب العراق ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب تحت 20 عاماً في منطقة عسير، حيث أجرى لاعبو المنتخب الوطني حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف لمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، تم خلالها تطبيق تمارين تكتيكية متنوعة.ويأتي "الأخضر" في صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بعد فوزه على منتخب موريتانيا بنتيجة 2 - 0 في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العرب، فيما يستضيف منتخب العراق في تمام الخامسة من مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها.// انتهى //23:25ت م0184