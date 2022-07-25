القاهرة 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واساتفقت مصر والأردن على إزالة القيود التي تحد من انسياب حركة التجارة بينهما، وتشكيل فريق عمل مشترك من الوزارات المعنية في البلدين؛ لتيسير الإجراءات والتعامل مع أي تحديات مستقبلية، فضلاً عن تحديد نقطتيّ اتصال لهذا الهدف في سفارتيّ البلدين.جاء ذلك خلال جلسة المشاورات الموسعة التي عُقِدَت بالقاهرة برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ومشاركة عددٍ من الوزراء وكبار المسؤولين بالبلدين.وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان الليلة بأن الجانبين بحثا سُبل دعم وتطوير التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، لاسيما على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، وكذلك تعزيز حركة التبادل التجاري بين مصر والأردن.// انتهى //01:10ت م0004