جدة 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيدة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية الهند.وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب جمهورية الهند الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //01:38ت م0005