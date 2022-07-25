جدة 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة السيدة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية الهند.وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب جمهورية الهند الصديق المزيد من التقدم والرقي.// انتهى //01:39ت م0006