ينبع 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واسالتقى أمس محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي رئيس القطاع الشمالي الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس بندر بن حمود العتيق وفريق العمل وبحضور لجنه المتابعة بالمجلس المحلي.وجرى خلال اللقاء مناقشة احتياجات المحافظة من الخدمات التنموية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من الشركة للمستفيدين حيث تم الاطلاع على المشاريع بالمحافظة.// انتهى //04:13ت م0010