رفحاء 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واسعالجت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية إبن شريم خلال النصف الأول من العام الجاري 2022م "، أكثر من 96,000 م2 من الحدائق والمسطحات الخضراء ومعالجة التشوهات البصرية لتحسين جودة الحياة, كمانفذت 96 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية، وصيانة 82 من أعمدة الإنارة التالفة، واستبدال 310 أمتار من الأرصفة المتهالكة مع طلائها، إضافة إلى رفع 168 م3 المخلفات الإنشائية.وأكدت بلدية إبن شريم أن الأعمال متواصلة؛ لتحقيق الأهداف المرجوة من خطة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري وتحسين جودة الحياة.// انتهى //04:39ت م0011