الرياض 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول الامطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الاودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الساحلية (جدة، الليث، القنفذة) كما لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من مناطق الرياض والشرقية وطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياضوأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-25كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 15-35كم/ساعة على الجزئيين الأوسط والجنوبي وتصل إلى 45كم/ساعة مع السحب الرعدية , وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزئيين الأوسط والجنوبي ويصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية، وحالة البحر من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزئيين الأوسط والجنوبي ويصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية تتحول تدريجياً إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة على الأجزاء الشمالية وشمالية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجياً إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-40كم/ساعة على الأجزاء الجنوبية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي, وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.// انتهى //06:00ت م0013