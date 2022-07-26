الرياض 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :القيادة توجة بتقديم منحة للعراق لترميم مستشفى إبن الخطيبالقيادة تهنئ فخامة السيدة دروبادي مورمو بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية الهندالقيادة تهنئ رئيسي ليبيريا والمالديف بذكرى استقلال بلديهماولي العهد يعلن عن تصاميم «ذا لاين» في نيومنائب وزير الخارجية يستقبل نائب وزير خارجية أوزبكستانسفير المملكة لدى مصر يستقبل نظيرته السلوفينيةالفيصل يستقبل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمكة والمشاعروزير الطاقة يلتقي بنائب رئيس الوزراء وزير الطاقة التايلنديوزير الشؤون الإسلامية يدشن منصة "تراسل" الإلكترونية والخطة الدعويةأمير الرياض بالنيابة: مشروع المسار الرياضي يمثلُ نقلةً نوعيةً وامتدادًا لنهج العمارة السلمانية في مزج الأصالة بالحداثةأمير الشرقية يستقبل المنتخب السعودي للأولمبياد الخاص لكرة القدم الموحدةأمير القصيم يستقبل اصحاب الفضيلة ومدراء الجهات الحكومية والقطاعات الأمنيةأمير القصيم يكرّم اللواء بن مرضيأمير نجران يقوم بزيارة تفقدية لمحافظة بدر الجنوبأمير جازان بالنيابة يستقبل مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقةرئيس مجلس الشورى يستقبل نائب وزير خارجية أوزبكستانانطلاق مناورات التمرين البحري السعودي الأردني «عبدالله 8»الأكاديمية الرقمية تطلق بالشراكة مع Udacity برنامج Rise لتأهيل 17000 شاب وفتاةالدفاع المدني يدعو للتقيد بالإرشادات والابتعاد عن الأماكن الخطرة أثناء جريان السيولهيئة العلا تعلن بدء استقبال طلبات رخص البناء للمرحلة الثالثةالأجواءِ الباردة تدفعُ الأهاليَ والزوَّارَ بمنطقة الباحة للتنزُّه خلال فصل الصيفسلمان للإغاثة يضخ حوالي نصف مليون لتر من المياه لمخيمات النازحين في الحديدة خلال أسبوع"الالتزام البيئي" يعلن التشغيل الكامل لبرنامج التصاريح البيئية الرقميالأخضر الشاب يواجه العراق في ختام دور مجموعات كأس العرب« نوّاره ».. الأسرع في سباقات مفاريد اليوم الثالثهيئة الأزياء تنظّم "معرض 100 براند سعودي" في نيويوركوأكدت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( المصالح المشتركة ) : ترتكز المملكة في علاقاتها وسياستها الخارجية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة في العالم، وتهتم بتعزيزها في كافة المجالات بما يعود بالنفع على الجميع، كما تسعى الرياض دوماً للتنسيق الدولي بما يؤدي إلى صون السلم والأمن الدوليين.وأضافت : وقد جاء البيان المشترك بين السعودية وكازاخستان في هذا الإطار، مؤكداً العلاقات المميزة بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها في جميع المجالات، ما يعكس اهتمام الرياض بتعزيز التعاون مع الدول في المجالات المشتركة، وفي مقدمتها الشأن الاقتصادي والسياحي، لاستكشاف ما يزخر به كل بلد من مقومات، بالإضافة إلى تعزيز العمل المشترك في مجال السياحة المستدامة التي تعود بالنفع على القطاع وتنميته، وكذلك تطوير مجالات الاستثمار في ضوء رؤية المملكة 2030.وختمت : وتستمر المملكة في تعاونها مع الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق كل ما يؤدي إلى إحلال السلام العالمي الشامل، وفي هذا الشأن تبادل الجانبان السعودي والكازاخستاني وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك تجاهها، ومواصلة دعمهما لكل ما من شأنه إرساء السلام والاستقرار في أنحاء العالم، في تأكيد على أن السعودية راعية السلام والتعاون والمصالح المتبادلة لخير شعوب العالم.وذكرت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( عنوان الاستقرار ) : على مر العصور، والمملكة تتمتع بمكانة عالية ومرموقة وسط دول الشرق الأوسط والعالم، التي ترى في السعودية عنوان الاستقرار الدولي، من بوابة تأمين الطاقة للعالم، بكميات كافية وأسعار معقولة، كما أنها موطن المبادئ الثابتة، والقيم الإنسانية النبيلة التي ترسخ العدل والمساواة وتزيل الخلافات بين الدول، وتدفع إلى تعزيز الرفاهية لجميع البشر من خلال حزمة مبادرات، أشاد بها العالم، وأثنت عليها المنظمات الدولية.وأضافت : مكانة المملكة لم تصل إلى هذا القدر فحسب، وإنما تجاوزته إلى أن أصبحت رائدة في العالمين العربي والإسلامي، وهو ما دفعها لأن تلعب دوراً بارزاً عبر التاريخ في مكافحة التطرّف والإرهاب، وتعزيز التعاون الاقتصادي، وترسيخ السلام في المنطقة والعالم من خلال سياسة حكيمة ومسؤولة، تؤسس لعلاقات دولية، قائمة على الاحترام والتقدير المتبادل، والمصالح المشتركة، دون التدخل في الشأن الداخلي للدول الأخرى.وأوضحت : لهذه الأسباب مجتمعة، حرصت دولة كازاخستان على إهداء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسام النسر الذهبي، وهو أعلى درجة أوسمة في كازاخستان، تقديرًا وتعبيرًا من الرئيس الكازاخستاني عن الاعتزاز بعمق العلاقات الثنائية الراسخة.وزادت : ويعكس الوسام الكازاخستاني، ومن قبله أوسمة كثيرة مماثلة، حصلت عليها القيادة السعودية من دول ومنظمات أخرى، الدور الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين وولي عهده في إيجاد علاقات دولية مثالية مع جميع الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيزها والوصول بها إلى أبعد نقطة من الوفاق والاستدامة التي تنعكس إيجاباً على معيشة الشعب السعودي وشعوب الدول الأخرى.وعللت : بأن في الاستقبالات الخاصة والاحتفاء الاستثنائي الذي يحظى به ولاة الأمر أثناء زياراتهم إلى الدول الأخرى، إشارة جلية على الحب والاحترام والتقدير الذي يحظى به ولاة الأمر دولياً.وختمت : ويعزز وجود المملكة في مجموعة العشرين الدولية، التي تضم أقوى 20 اقتصاداً حول العالم، من مكانة الدور السعودي المؤثر في خدمة الاقتصاد العالمي، كونها قائمة على قاعدة اقتصادية صناعية صلبة، إذ تعد لاعباً رئيساً ومؤثراً، ورقماً صعباً في الاقتصاد العالمي، وعززت المملكة وجودها الاقتصادي بتوقيعها اتفاقات تعاون مع مؤسسات التجارة العالمية وكثير من الدول الأوروبية، والآسيوية في وقت تتجه فيه إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية تحت مظلة رؤية 2030 التي انتشر صداها في العالم، وبعثت برسالة للجميع بأن المملكة على أعتاب عهد جديد، عنوانه التقدم والازدهار.// انتهى //06:00ت م0014