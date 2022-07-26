بيت لحم 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أربعة فلسطينيين من محافظة بيت لحم.وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وآخران من بلدة بيت فجار.من جهة أخرى، فجرت قوات الاحتلال، منزل الأسير يحيى مرعي في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في محيط المنزل مع قوات الاحتلال استخدمت فيها الغاز المسيل للدموع.كما هدمت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، منزل سميح عاصي والد الأسير يوسف في البلدة.// انتهى //08:25ت م0017