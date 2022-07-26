الرياض 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واسأعلنت المؤسسة العامة للحبوب، عن صرف مستحقات الدفعة السابعة من مزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1443 / 1444هـ، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (40.179.165) ريالاً، لصافي كمية (24.290) طناً، وذلك لعدد (70) مزارعاً.يذكر أن إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه بلغت (410.379) طن لعدد (1527) مزارعاً.// انتهى //08:50ت م0018