سيئول 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واسنما الاقتصاد الكوري الجنوبي بوتيرة أسرع في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة مع الربع الأول، مع انتعاش الإنفاق الخاص بسبب تخفيف قيود كورونا رغم انخفاض الصادرات.وأفاد بنك كوريا المركزي أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 0.7 في المئة على أساس ربع سنوي في الفترة من أبريل إلى يونيو، متسارعا من زيادة بنسبة 0.6 في المئة في الربع الأول.وانتعش النمو على أساس ربع سنوي في الربع الثاني مع ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 3 في المئة والحكومي بنسبة 1.1 في المئة، وتوسع رابع أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 2.9 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني.وتراجعت الصادرات بنسبة 3.1 في المئة في الربع الثاني، مقارنة بزيادة قدرها 3.6 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الأول.وتوقع بنك كوريا المركزي أن ينمو الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 2.7 في المئة هذا العام، وأن يرتفع التضخم بنسبة 4.7 في المئة.// انتهى //09:18ت م0020