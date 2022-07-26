الرباط 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بتوقيع الحكومة على برنامج يقضي برفع عدد الكوادر في القطاع الصحي خلال السنوات المقبلة من 68 ألف خلال 2022 إلى أكثر من 90 ألف بحلول 2025 من أجل الاستجابة للحاجيات الصحية المتزايدة.وتطرقت إلى شروع التونسيين أمس، في عملية التصويت في الاستفتاء على الدستور الجديد الذي أصدره الرئيس قيس سعيد كخطوة إصلاحية لتجاوز الأزمة السياسية والاقتصادية بالبلاد.وتناقلت صحف الرباط التحذيرات الفلسطينية من أن تؤثر الأزمة المالية التي تواجهها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين على اللاجئين في المخيمات الفلسطينية.وأخبرت عن بدء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جولة بالقارة الافريقية، يسعى من خلالها إلى تجديد الشراكات العسكرية مع القارة، وعن تنصيب دروبادي مورمو رئيسة جديدة للهند.وأوردت صحف المغرب دعوة مفوضة الاتحاد الأوربي للصحة وسلامة الغذاء ستيلا كيرياكيدي إلى البدء في الاستعداد لموجة جديدة من وباء كورونا في الخريف والشتاء المقبلين.// انتهى //09:24ت م0021