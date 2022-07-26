جدة 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واسنبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية، على العاصمة المقدسة وعددٍ من محافظات المنطقة، ويشمل محافظة جدة، والطائف، والجموم، والكامل، وخليص، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الخامسة عصراً.// انتهى //09:26ت م0022