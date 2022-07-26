أبها 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واسهطلت أمس أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير شملت مدينة أبها ومحافظات المجاردة وتنومة ورجال المع والنماص وطريب وتثليث ومحايل وخميس مشيط والأمواه.كما شملت الأمطار مراكز يعرى والعرين بللسمر والحيمة وبللحمر والعرقين وثلوث المنظر والمضة وخيبر الجنوب والسرح والحبيل والواديين وحسوة، ومتنزهات السودة وعقبة الصماء، ارتوت على إثرها الأودية والشعاب.جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //10:05ت م0023