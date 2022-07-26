عام / 15173 مستفيداً من خدمات العيادات الخارجية بمستشفيات صحة القنفذة
الثلاثاء 1443/12/27 هـ الموافق 2022/07/26 م واس
القنفذة 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واس
قدّمت العيادات الخارجية بمستشفيات صحة القنفذة خدماتها خلال شهر يونيو للعام2022م، لـ 15173 مستفيداً.
وبلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية بمستشفى القنفذة (5302), ومراجعي العيادات الخارجية بمستشفى جنوب القنفذة (3531), والعيادات الخارجية بمستشفى ثريبان (1188), والعيادات الخارجية بمستشفى المظيلف (2406)، والعيادات الخارجية بمستشفى نمرة (2746).
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11:12ت م
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