تونس 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم ردود فعل الشارع التونسي حول عملية التصويت على الاستفتاء على الدستور التي جرت أمس في تونس، مشيرة إلى أن الاستفتاء يعد ناجحًا وسط توقعات بتجاوز نسبة التصويت بنعم على الدستور الـ 90 في المئة.وتناولت إعلان وزارة الصحة الليبية، في بيان لها، مقتل 16 شخصًا وإصابة أكثر من 50 آخرين نتيجة الاشتباكات التي جدّت مؤخراً في العاصمة طرابلس والمدن المجاورة بين مجموعات مسلحة.وتطرقت صحف الثلاثاء إلى الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى العاصمة المصرية القاهرة في مستهل جولة له في قارة أفريقيا.وألقت صحف تونس الضوء على الوضع الصعب المتعلق بإمدادات الطاقة الكهربائية في ألمانيا مما جعلها تتخذ عددًا من القرارات لتوفير الطاقة.// انتهى //11:27ت م0036