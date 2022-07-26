الخرطوم 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على لقاء وزير الخارجية السوداني علي الصادق بجوبا أمس, برئيس دولة جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، حيث أكد الوزير حرص بلاده على تحقيق السلام المستدام والمضي قدمًا باتفاقية سلام جنوب السودان والبناء على ما تحقق من بنود في الاتفاقية.وأبرزت صحف الثلاثاء تأكيد وزير الداخلية السوداني الفريق أول عنان حامد محمد، أن الأوضاع بمدينة الدمازين مركز ولاية النيل الأزرق قد عادت لطبيعتها وأن كافة الأوضاع تحت السيطرة، كاشفاً عن تعزيزات قادمة لدعم إمكانيات الشرطة.ونقلت عن ممثل حكومة السودان الوزير المفوض بوزارة الخارجية السودانية خالد محمد خلال اجتماع إقليمي بالخرطوم التزام بلاده بتنفيذ بنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عبر الذراع التنفيذي "الجهاز الوطني لحظر الأسلحة الكيميائية".وعرجت صحف الخرطوم عن إدانة الخارجية الفلسطينية أمس جرائم الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ومنظماتهم المسلحة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.// انتهى //11:27ت م0038