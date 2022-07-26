مكة المكرمة 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واسأجرى مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمــة أكثـــر من (550) عملية جراحية لضيوف الرحمن والمراجعين, خلال موسم الحج لهذا العام 1443هـ .وأجرى قسم العظام أكثر من ( 150) عملية، فيما استقبل قسم الطوارئ بالمستشفى ( 16656) مراجعاً, والمراجعين للعيادات (3154) وعدد المراجعين لمركز العيون (666 )، فيما بلغ عدد حالات الدخول (984).واستقبل مركز السكر ( 89 ) مراجعاً ومركز الأسنان (158), ومركز التاهيل الطبي والعلاج الطبيعي (164), والقلب (62), ومركز الكلى وأمراض ضغط الدم (82)، ووحدة الحروق (82)، إضافةً إلى إجراء (342) عملية طارئة, و(3014) جلسة غسيل (كلوي), وعدد (62) للمناظير، و(550) عملية جراحية, وذلك خلال الفترة نفسها , بينما استقبل المختبر (170.000) عينة خلال الفترة السابقة.// انتهى //11:46ت م0040