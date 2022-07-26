اجتماعي / "مدينة الملك سلمان الطبية" بالمدينة المنورة تنفّذ حملة للتوعية بأهمية الإسعافات الأولية
الثلاثاء 1443/12/27 هـ الموافق 2022/07/26 م واس
المدينة المنورة 27 ذو الحجة 1443هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واس
تنفّذ مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة بعد غد الخميس , حملة للتوعية بأهمية الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة بعنوان "معرفتك .. تنقذ حياة طفلك" .
وتعدّ الحملة التي ينفّذها قسم طوارئ طب الأطفال وتستمر ثلاثة أيام, أحد الأنشطة المجتمعية للمدينة الطبية وتستهدف أفراد المجتمع كافة , وتشمل تنفيذ دورة "المسعف الصغير" وألعاب الواقع الافتراضي لتعزيز الجوانب التوعوية لدى الأطفال والعائلات في هذا المجال, والتعريف بمبادئ الإسعافات الأولية, والتدريب على كيفية التصرّف عند الحالات الصحية الطارئة.
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11:55ت م
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