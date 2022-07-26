المدينة المنورة 27 ذو الحجة 1443هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واستنفّذ مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة بعد غد الخميس , حملة للتوعية بأهمية الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة بعنوان "معرفتك .. تنقذ حياة طفلك" .وتعدّ الحملة التي ينفّذها قسم طوارئ طب الأطفال وتستمر ثلاثة أيام, أحد الأنشطة المجتمعية للمدينة الطبية وتستهدف أفراد المجتمع كافة , وتشمل تنفيذ دورة "المسعف الصغير" وألعاب الواقع الافتراضي لتعزيز الجوانب التوعوية لدى الأطفال والعائلات في هذا المجال, والتعريف بمبادئ الإسعافات الأولية, والتدريب على كيفية التصرّف عند الحالات الصحية الطارئة.// انتهى //11:55ت م0041