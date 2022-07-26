اقتصادي / مجلس إدارة "تقييم" يعقد اجتماعه الـ 36
الثلاثاء 1443/12/27 هـ الموافق 2022/07/26 م واس
الرياض 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واس
عقد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم" اجتماعه الـ 36، برئاسة معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان.
واستعرض المجلس في اجتماعه أمس الأول، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ ما يلزم حيالها،ومنها تعيين عبدالعزيز بن عبدالله المطلق نائباً للأمين العام للهيئة.
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12:00ت م
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