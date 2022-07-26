الرياض 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واسعقد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم" اجتماعه الـ 36، برئاسة معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان.واستعرض المجلس في اجتماعه أمس الأول، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ ما يلزم حيالها،ومنها تعيين عبدالعزيز بن عبدالله المطلق نائباً للأمين العام للهيئة.// انتهى //12:00ت م0042