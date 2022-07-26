الدوحة 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واسارتفع فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال عام 2021 بنسبة 130.7 في المئة ليصل إلى 215.6 مليار ريال قطري، مقارنة بـ 93.4 مليار ريال لعام 2020.وأفاد بيان لجهاز التخطيط والإحصاء القطري اليوم، حول إحصاءات التجارة الخارجية السلعية السنوية للدولة، بأن إجمالي قيمة الصادرات القطرية بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير بلغت في العام الماضي 317.4 مليار ريال، بارتفاع قدره 129.9 مليار ريال ما نسبته 69.3 في المئة مقارنة بعام 2020 والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 187.5 مليار ريال، فيما وبلغت قيمة الواردات القطرية خلال العام الماضي 101.9 مليار ريال بارتفاع قدره 7.8 مليارات ريال ما نسبته 8.3 بالمئة مقارنة بعام 2020 الذي بلغ 94 مليار ريال قطري.// انتهى //12:00ت م0043