لندن 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واسخذّرت الصحف البريطانية الصادرة اليوم من حالة جفاف عامة في البلاد بعد تسجيل أدنى معدلات أمطار منذ أكثر من أربعة عقود، مشيرة إلى عزم السطات إجراء مباحثات مع شركات المياه لبحث أفضل الطرق لترشيد الاستهلاك.واستعرضت القضايا التي أثارتها المناظرة التلفزيونية أمس بين وزير المالية السابق، ريتشي سوناك، ووزيرة الخارجية السابقة، ليز تروس، ضمن حملتهما الانتخابية لخلافة رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون.وكتبت عن مشاركة التونسيين أمس، في عملية التصويت في الاستفتاء على الدستور الجديد الذي طرحه الرئيس التونسي قيس سعيد ضمن خطط الإصلاحات السياسية والاقتصادية بالبلاد.وتناولت صحف الثلاثاء زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أمس إلى أوغندا ضمن جولة أفريقية تهدف إلى بحث تعزيز التعاون بين روسيا ودول القارة الأفريقية.// انتهى //12:01ت م0044