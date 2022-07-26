جدة 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واسرصدت أمانة جدة خلال شهر يونيو 2022م، 3,183 مخالفة في عدد من الأحياء، ضمن جهود الأمانة للارتقاء بالخدمات ومعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري للمدينة.وأوضحت الأمانة الأعمال الميدانية أسفرت عن إشعار 2,070 مخالفاً لتصحيح وضعهم نظاماً، مبينة أن المخالفات تنوعت ما بين استخدام الطرق والساحات واستغلال الأراضي، وإتـلاف الأرصـفة وأعمدة الإنارة والممتلكات والمرافق، وتسربات مياه الصرف الصحي.// انتهى //12:03ت م0046