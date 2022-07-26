المدينة المنورة 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واسانطلقت أمس في المدينة المنورة فعاليات صيف طيبة 22 الذي تنظمه جمعية مراكز الأحياء بالمنطقة " مجتمعي " تزامناً مع الإجازة الصيفية بأكثر من 150 برنامجاً .وتستهدف الفعاليات التي تُنفذ في 40 موقعاً مختلف شرائح المجتمع من خلال برامج مجتمعية وترفيهية ورياضية وورش عمل ودورات تدريبية في مجالات التسويق والمبيعات والضيافة وإدارة الفعاليات والإرشاد السياحي ومهارات تطوير الذات والقدرات الشخصية وريادة الأعمال وصيانة الأجهزة الإلكترونية وصيانة السيارات.// انتهى //12:05ت م0047