الدمام 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واسحددت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام الاثنين القادم موعدًا لاستقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بالجامعة للعام الدراسي المقبل، عبر بوابة القبول الإلكترونية، وتطبيق الجامعة للأجهزة الذكية (MYIAU)، ويستمر حتى الثامن من محرم القادم.ويمكن للطلاب الاطلاع على المسارات والكليات والتخصصات المتميزة وآلية القبول بالجامعة والخطة الزمنية لأعمال القبول، من خلال البوابة وحسابات العمادة الرسمية بقنوات التواصل الاجتماعي.// انتهى//12:07ت م0048