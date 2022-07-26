الكويت 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واسأغلقت البورصة الكويتية تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام بمقدار 9ر21 نقطة ليبلغ مستوى 85ر7721 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 29ر0 في المئة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2ر283 مليون سهم، عبر 13369 صفقة نقدية، بقيمة 7ر70 مليون دينار كويتي.وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بمقدار 13ر27 نقطة، ليبلغ مستوى 19ر5864 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 46ر0 في المئة، عبر تداول 7ر159 مليون سهم، من خلال 6224 صفقة نقدية، بقيمة 19 مليون دينار.وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة ارتفاع بلغت 49ر0 في المئة، ما يعادل 07ر42 نقطة، لينهي تداولته عند مستوى 50ر8614 نقطة، جراء تداول 5ر123 مليون سهم, نتيجة تنفيذ 7145 صفقة بقيمة 6ر51 مليون دينار كويتي.// انتهى //13:20ت م0058