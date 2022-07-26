حائل 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واسأطلقت جامعة حائل ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر برنامج اللغة الإنجليزية المكثف، وذلك خلال الفترة ( 2 - 25 / 1 / 1444هـ )، ، حيث يستهدف هذا البرنامج طلاب التعليم العام وطلاب وخريجي التعليم الجامعي، وأفراد المجتمع كافة .وأوضحت الجامعة أن البرنامج الذي يقدمه نخبة من المختصين في تدريس اللغة الإنجليزية خلال الفترة المسائية سيسهم في تجويد مستوى اللغة الإنجليزية وفق مستويات متوافقة مع المقاييس العالمية، إضافة إلى توظيف التقنيات الحديثة في تعلم اللغة الإنجليزية، داعيةً الراغبين في التسجيل الدخول عبر موقع الجامعة الإلكتروني قبل نهاية التسجيل (30 / 12 / 1443 هـ).// انتهى //13:25ت م0059