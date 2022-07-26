الرياض 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واسوقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بحضور معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة اليوم مذكرة تعاون مشترك مع وزارة الخارجية والتنمية والكومنولث البريطانية (FCDO) في مجال المساعدات الإنسانية.ومثل المركز في توقيع المذكرة مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، فيما مثل الجانب البريطاني سفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون، وذلك بمقر المركز في الرياض.وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات والوثائق والدراسات والبحوث والتدريب وبناء القدرات في هذا المجال، وكذلك تبادل الآراء والزيارات بين المختصين لدى الطرفين، إلى جانب إسهامها في بناء علاقات الشراكة والتكامل بما يحقق الأهداف الإستراتيجية للجانبين.// انتهى //13:30ت م0060