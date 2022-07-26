عنيزة 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واسعقدت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة عنيزة أمس، اجتماعها التحضيري لانطلاق موسم عنيزة للتمور ٤٣، المقرر إقامته السبت غرة محرم المقبل، وذلك بمقر الغرفة.وأوضح المدير التنفيذي للموسم عادل بن يحي الرشيد، أن اللجنة التنفيذية أكملت استعداداتها لانطلاق الموسم والتعريف به وعرض التجهيزات الجارية في المدينة الغذائية - مقر المزاد - وبرنامج الفعاليات المصاحبة التي ستقام في المنطقة المركزية وجادة التمور وحائط حركان، إضافة إلى البرامج والدورات والندوات وورش العمل التي تستهدف المزارعين والمهتمين بقطاع النخيل والتمور من تجار ومستهلكين ووسطاء بيع ومصنعين ومصدرين ورواد الأعمال، التي ستقام تحت إشراف نخبة من المختصين من الجهات المشاركة في موسم هذا العام.// انتهى //13:32ت م0061